ظريف يبحث ونظيرته الاسترالية في تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين

جاء اللقاء بين وزيري خارجية ايران واستراليا اليوم، على هامش مؤتمر رايسينا الدولي للحوار الذي كان قد بدأ اعماله في العاصمة الهندية الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير على مستوى وزراء الخارجية ويستمر لغاية اليوم الخميس 16 كانون الثاني.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا التقى ظريف بالمفوض الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"، كما اجرى مباحثات مع نظيره الهندي "اس جي شانكار" حول اخر المستجدات بشأن العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

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