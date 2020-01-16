١٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٣:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83636584
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خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي؛

اللواء باقري : ايران لاتسعى وراء التوترات لكنها سترد بحزم على اي اعتداء

اللواء باقري : ايران لاتسعى وراء التوترات لكنها سترد بحزم على اي اعتداء

طهران / 16 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تسعى وراء التوترات لكنها سترد بحزم على اي خطوة سقيمة او اعتداء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه وزير الدفاع التركي "الجنرال خلوصي اكار"  مع اللواء باقري، لتقديم العزاء بمناسبة استشهاد "الفريق الحاج قاسم سليماني" الى الحكومة والشعب الايرانيين والقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية.
يتبع ** ح ع

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