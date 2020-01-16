اللواء باقري : ايران لاتسعى وراء التوترات لكنها سترد بحزم على اي اعتداء

طهران/ 14 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال وزير الخارجية الإيراني، إن "بريطانيا تشارك في المغامرة الإرهابية الأمريكية دون دراسة" حاثا الأوروبيين على الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي بدلا من اتباع واشنطن.