١٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٤:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83636615
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وزير الخارجية الايراني يزور مومباي للقاء رجال الاعمال الايرانيين

وزير الخارجية الايراني يزور مومباي للقاء رجال الاعمال الايرانيين

طهران / 16 كانون الثاني / يناير / ارنا – غادر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" اليوم الخميس العاصمة الهندية نيودلهي متجها الى مومباي للقاء التجار ورجال الاعمال الايرانيين المقيمين في هذه المدنية كما سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين المحليين.

وكان ظريف، قد وصل الثلاثاء الماضي الى الهند للمشاركة في مؤتمر "رايسينا" للحوار، والتقى على هامشه امس الاربعاء برئيس وزراء الهند "نارندرا مودي" لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ونيودلهي ولاسيما التعاون في مجالات الطاقة وميناء جابهار (جنوب شرقي البلاد)، الى جانب اخر التطورات الاقليمية والدولية.
يضاف الى ذلك، مباحثات وزير الخارجية مع نظيره في دولة استونيا، وايضا مستشار الامن الوطني الهندي "آجيت دوفال"، كما استعرض اخر المستجدات السياسية ومباحثات السلام مع مستشار الامن الوطني الافغاني "حمد الله محب".

وفي وقت سابق من اليوم ايضا التقى ظريف بالمفوض الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"، كما اجرى مباحثات مع نظيره الهندي "اس جي شانكار" حول اخر المستجدات بشأن العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.
انتهى ** ح ع

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