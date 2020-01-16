ظريف يتمنى بالشفاء العاجل لآية الله السيستاني

واعرب ظريف عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لآية اله السيستاني اليوم؛ واصفا هذا النبأ بانه يبعث على بهجة الشعبين الايراني والعراقي.
واعلن مصدر طبي عراقي مساء اليوم، نجاح العملية الجراجية التي اجريت للمرجع الديني اية الله السيستاني بعد تعرضه لكسر في الفخذ الايسر.
انتهى ** ح ع
طهران / 16 كانون الثاني / يناير / ارنا – نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تغريدة باللغة العربية؛ سائلا فيها الباري تعالى للمرجع الديني الاعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني بالشفاء العاجل.
واعرب ظريف عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لآية اله السيستاني اليوم؛ واصفا هذا النبأ بانه يبعث على بهجة الشعبين الايراني والعراقي.
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