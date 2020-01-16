اغتيال الشهيد سليماني ينجم عن حسابات امريكا الخاطئة

وفي تصريح له اليوم الخميس، اشار باقري الى ان الكيان الامريكي المجرم كان قد خطط منذ عام ونصف العام لاغتيال الشهيد سليماني، ليستطيع بزعمه المساس بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع، ان تحليل الامريكيين الخاطئ بشان الاضطرابات الاخيرة في البلاد، عزّز هذه القناعة لديهم بان الفرص باتت مواتية للاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية في ايران، لكنهم اخطئوا هذه المرة على غرار حساباتهم الخاطئة الماضية.

ونوه مساعد رئيس السلطة القضائية، الى ان واقعة استشهاد الفريق سليماني والمشاركة الجماهيرية الفريدة التي جسدها الشعب الايراني خلال مراسم تشييع القادة الشهداء (الفريق سليماني وابومهدي المهندس ورفاق دربهم)، تسببت الصدمة لامريكا المجرمة والمتغطرسة.

وحذر باقري من محاولات العدو لتحقيق مآربه في المساس بالبلاد، مؤكدا على المسؤولين والشعب في ايران الاسلامية بضرورة التحلي باليقظة لاحباط هذه المؤامرات كما حدث في الماضي.

انتهى ** ح ع