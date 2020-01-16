وكيل وزارة الصناعة : الميزان التجاري في البلاد ايجابي

واشار خياباني خلال اجتماعه اليوم الخميس برجال الاعمال في محافظة يزد (وسط)، الى اعتماد البلاد خلال الفترة ما قبل الحظر على عائدات النفط بدل التركيز على الصادرات؛ مضيفا ان العائدات غير النفطية في الوقت الحاضر اصبحت محط اهتمام كبير نتيجة لجهود المصدرين.

واضاف، ان تركيز مسؤولي الشؤون الاقتصادية فيما يخص التجارة الخارجية، مبني اليوم على الصادرات غير النفطية، لكونها تضطلع بدور كبير خلال الظروف الحساسة والعصيبة الراهنة لسد حاجة البلاد الى العملة الصعبة.

وكان وكيل وزارة الصناعة قد اعلن في لقائه اليوم الخميس ايضا بممثل الولي الفقيه وخطيب الجمعة في محافظة يزد، ان حجم الصادرات الايرانية بلغ خلال العام الحالي (الايراني – بدأ في 21 اذار / مارس 2019)، 32 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

انتهى ** ح ع