ظريف: بنك "باسارغاد" الايراني سيفتتح فرعا له في الهند

وفي تصريح له الخميس في مومباي بالهند، اشار ظريف الى لقاءاته مع المسؤولين الهنود بالقول ان اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي كان جيدا، اذ له رؤية ايجابية حول العلاقات بين ايران والهند.

واضاف إنه عقد صباح الخميس اجتماع افطار عمل مع نظيره الهندي ، وقال إن المشكلة الأكثر أهمية هي تبادل الأموال وشراء النفط من إيران.

وقال وزير الخارجية الايراني: هناك طرق مختلفة لحل مشكلة تبادل الاموال بينها المقايضة واستخدام العملة الوطنية ؛ وهناك حاجة بان يولي القطاع الخاص وكذلك القطاع العام في البلدين المزيد من الاهتمام لاستخدام العملة الوطنية وعدم الاهتمام بالعملات الدولية في المعاملات بينهم.

وصرح بأنه لا تزال هناك بعض الاشكاليات نظرا الى الاختلافات في الأسعار وغيرها من المشاكل القائمة حيث يتعين على حكومتي البلدين العمل على تسوية هذه المشاكل عبر التعاون مع بعضهما البعض وكذلك تعاون القطاع الخاص للجانبين .

وقال، ان حل هذه المشكلة هو مسألة استراتيجية ، وأن سيادة الدولار الأمريكي على العلاقات الدولية يجب أن تقوض تدريجيا.

واوضح بانه من المقرر ان يفتتح بنك "باسارغاد" الايراني فرعا له في الهند وقد تم اخذ الترخيص اللازم لهذا الامر ويتوجب ان نحل قضية راس المال الاولي للبنك حيث كانت هنالك محادثات بشان الاستفادة من اصول ايرانية في الهند لهذا الغرض ، كما اقترحنا ان يقوم بنك هندي بافتتاح فرع له في ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) من اجل حل هذه المشاكل.

انتهى ** 2342