١٧‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83636931
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خلال استصال هاتفي مع نظيره الاوكراني..

ظريف: ايران جاهزة لنقل جثامين الضحايا الاوكرانيين في حادث تحطم الطائرة

ظريف: ايران جاهزة لنقل جثامين الضحايا الاوكرانيين في حادث تحطم الطائرة

طهران / 17 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان طهران جاهزة لنقل جثامين الضحايا الاوكرانيين الذين قضوا في حادث تحطم الطائرة الاوكرانية قرب طهران الى اوكرانيا.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني فاديم بريستايكو، مساء الخميس، اعلن ظريف استعداد طهران لنقل جثامين المواطنين الاوكرانيين الذين قضوا في حادثة تحطم الطائرة الاوكرانية وكذلك اشراك الخبراء الاوكرانيين في التحقيقات المتعلقة بقراءة الصندوق الاسود.

من جانبه ثمّن وزير الخارجية الاوكراني لايران اعلانها السريع في تحمل مسؤولية الحادث وكذلك تعاونها في جميع مراحل التحقيقات المتعلقة بدراسة اسباب الحادث.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز "بوينيغ 737" تحطمت بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" قرب طهران صباح الاربعاء 8 كانون الثاني /يناير، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطا حيث سقطت في ضواحي بلدة صباشهر جنوب غرب العاصمة طهران.

وادى الحادث الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وافراد الطاقم الـ 9 .  

انتهى ** 2342

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