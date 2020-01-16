السفير مسجدي يعلن استعداد ايران لتقديم اي مساعدة للفريق الطبي المعالج للسيد السيستاني

وذكر مسجدي في بيان له : "تلقينا ببالغ السرور نبأ نجاح العملية الجراحية التي أجريت اليوم لسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله العالي)".

وأضاف، : "اننا اذ نبتهل الى العلي القدير أن يكلل هذا النجاح بالشفاء التام العاجل".

وأكد مسجدي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم أي مساعدة، قائلا "نغتنم الفرصة للتأكيد على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم أي مساعدة للفريق الطبي الذي يشرف على العلاج".

وتابع "نسأل المولى عز وجل ان يسبغ على هذا المرجع الديني الأعلى ثوب الصحة والعاقية وأن يمد في عمره المبارك".

وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من غرفة العمليات أمس الخميس بعد أن اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى حيث العملية تكللت بالنجاح.

وكان مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق، اعلن الخميس، ان سماحته تعرض لكسر بعظم الفخذ، وستجري له عملية جراحية، باشراف فريق طبي عراقي.

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