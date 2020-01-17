مساعد وزير الصناعة: امكانية صادرات ايران للدول الجارة تبلغ 100 مليار دولار

وقال حميد زادبوم خلال اجتماع عقد الخميس في غرفة تجارة هرمزكان جنوب البلاد بشان الصادرات الى دولة قطر وسلطنة عمان، ان باكستان وتركيا تعدان في مقدمة الدول التي تمتلك طاقة استيعاب السلع الانتاجية الايرانية.

واضاف، ان الدول المطلة على الخليج الفارسي في ضوء سكانها وسعتها تعد اسواقا جيدة لبعض السلع الايرانية الا ان الاسواق الكبرى مثل روسيا والصين تاتي ايضا في دائرة اهتمام المصدرين.

واوضح بان حجم التبادل التجاري بين ايران وقطر يبلغ 230 مليون دولار فيما يبلغ بين ايران وعمان مليارا و 160 مليون دولار، وبالامكان زيادة ذلك.

وقال زادبوم بان اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وقطر سيعقد في طهران في غضون الاشهر القادمة حيث سيتم فيه بحث رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين كما سينظم على هامشه معرض لعرض طاقات وامكانيات البلدين.

وصرح بان عمان تمتلك ارضية مناسبة لتصدرير المحاصيل الزراعية اليها واعادة الصادرات منها الى دول اخرى.

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