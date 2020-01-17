رئيس السلطة القضائية يزور اسرة احد المرافقين الشهداء للقائد الشهيد سليماني

وزار رئيسي الخميس مثوى الشهيد زماني نيا بجوار مرقد "السيد عبدالعظيم الحسني (ع)" في مدينة ري جنوب العاصمة طهران وقرا الفاتحة على روحه الطاهرة داعيا الباري تعالى له بواسع الرحمة والمغفرة ولذويه جميع الصبر والاجر ومن ثم قام بزيارة الى اسرته الكريمة.

واشار رئيس السلطة القضائية خلال زيارته لاسرة الشهيد الى مراسم التشييع المهيبة للشهيد سليماني والذين استشهدوا معه وقال، ان التشييع المهيب لشهداء المقاومة مثل الشهيد زماني نيا في مدينة ري يعود لبركة واخلاص هؤلاء الشهداء انفسهم.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما من ضمنهم وحيد زماني نيا في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة قبل الماضية.

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بـ 13 صاروخا بالستيا (ارض -ارض) فجر الاربعاء من الاسبوع الماضي.

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