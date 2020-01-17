وكيل وزارة الصناعة: غالبية صادرات البلاد تجري الى 15 دولة

وفي كلمته الخميس خلال مراسم لتكريم المصدرين النموذجيين في محافظة يزد وسط البلاد قال مدرس خياباني، ان الدول الـ 15 تستورد ما قيمته تريليون و 200 مليار دولا سنويا وكانت وارداتها من ايران قد بلغت 24 مليار دولار العام الماضي فيما بلغت 19 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2019).

ونوه الى ان 70 بالمائة من العملة الاجنبية الناجمة عن صادرات السلع غير النفطية قد عادت الى البلاد وقال، ان الجزء الاكبر من عوائد البلاد من العملة الاجنبية يتحقق من صادرات السلع غير النفطية ، وان الصادرات تعد السبيل لازدهار الانتاج في البلاد ودفع عجلته الى الامام.

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