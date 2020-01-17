أهالي طهران.. يعدون الدقائق والثواني شوقا في انتظار لقاء القائد

وعلى الرغم من أن لجنة اقامة صلاة الجمعة في طهران، أعلنت بأن أبواب المصلى ستكون مفتوحة للمصلين منذ الساعة التاسعة صباحا، وقد طلبت منهم القدوم إلى المصلى قبل ساعة من بدء مراسم صلاة الجمعة، الا أن الشوارع المؤدية إلى مصلى الامام الخميني (رض) مكتظة بالمصلين المتوافدين صوب المصلى من مختلف الشرائح المجتمعية رجالا ونساء، شبابا وشيوخا وأطفالا منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، حاملين صور الفريق الشهيد "قاسم سليماني" ولافتات كتب عليها شعارات كـ"أنا حارس ثوري"، و"الحرس الثوري فداء للشعب".

انتهى**أ م د

