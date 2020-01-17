قائد الثورة: الرد الصاروخي للحرس الثوري ضد القاعدة الاميركية كان ضربة لهيبة اميركا

وفي الخطبة الاولى لصلاة الجمعة اكد قائد الثورة بان النصر الإلهي انما يتاتى بالتقوى وقال، ان اردتم النصر الالهي فعليكم بالتقوى.

واضاف: اسبوعان مليئان بالاحداث الاستثنائية مرا علينا نستخلص منهما العبر.

وفي الاشارة الى أيام الله، قال سماحته: ان اليوم الذي خرجت فيه الملايين في ايران ومئات الالاف في بعض الدول للمشاركة في مراسم تشييع قائد قوات "القدس" في اكبر مراسم توديع في العالم كان من ايام الله.

واضاف، ان اليوم الذي دكت فيه صواريخ الحرس الثوري القاعدة الاميركية كان ايضا يوما من أيام الله.

واردف قائلا: ان الايام تنتهي لكن آثارها تبقى في حياة الشعوب.

واوضح ان الله تعالى وراء البعد المعنوي في تلك الأحداث والإرادة الإلهية تقف إلى جانب الشعب الايراني وقال: انه وبعد 41 عاماً من انتصار الثورة اتساءل عن هذه القوة التي أتت بالجموع في التشييع الملاييني للشهيد سليماني.

واضاف قائد الثورة: ان الشعب الإيراني بهذا الحب والوفاء انما جدد البيعة لنهج الإمام الخميني (رض).

واشار الى ان الامبراطورية الصهيونية أرادت أن تتهم قائدنا قاسم سليماني بالإرهاب وبمواجهتها كانت ارادة الحشود الجماهيرية الايرانية.

وقال: ان الإعلام الصهيوني والرئيس الأميركي ووزير خارجيته اتهموا هذا القائد الكبير بالإرهاب، في حين كان من اقوى القادة في مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة.

واضاف، ان هذين اليومين يعدان من ايام الله ومنعطفات التاريخ والصانعة للتاريخ وليسا من الايام العادية.

وقال سماحته، لقد رايتم قدرة الشعب في توجيه الصفعة للقوة المتكبرة المتغطرسة بما يشير الى القدرة الالهية.

واضاف، انني اقول انه وبعد 41 عاما على انتصار الثورة الاسلامية اي قوة كان بامكانها ان تاتي بهذه الحشود الجماهيرية الهائلة الى الساحة ؟ من الذي اوجد كل هذا الحب والحماس والدموع ؟ اي عامل كان بامكانه ان يخلق مثل هذه المعجزة سوى القدرة الالهية ؟ .

واعتبر الشهيد قاسم سليماني بانه كان من اقوى القادة وكان يفعل امورا لا يستطيع قادة اخرون ان يفعلوه وقال على سبيل المثال، انه كانت هنالك منطقة محاصرة بالكامل الا ان الشهيد سليماني دخلها بواسطة المروحية وكان هنالك شباب مقدامون ولم يكن لهم قائد ولكن وجود القائد سليماني بينهم بعث الحماس فيهم ليطردوا العدو الذي توارى من امامهم.

واشار الى ان العدو الاميركي لم يواجه سليماني في ساحة الحرب بل اغتاله بعملية غادرة وجبانة وهم اعترفوا بذلك مما بعث الخزي والعار لهم.

واشار قائد الثورة الى الامبراطورية الخبرية الصهيونية في العالم وكذلك الرئيس الاميركي ووزير خارجيته سعوا مرارا لاتهام القائد سليماني بالارهاب الا ان الباري تعالى قلب الصفحة ورسمها على العكس مما كانوا يريدون، وليس فقط في ايران بل في مختلف الدول حيّت الشعوب روح الشهيد العظيم واحرقت العلمين الاميركي والصهيوني، الا ترون يد الله في ذلك بوضوح؟ .

ونوه سماحته الى ان عمليات الاغتيال كانت مختصة بالكيان الصهيوني في السابق حيث اغتال قادة حماس والجهاد الاسلامي واعترف بذلك الا ان الاميركيين كانوا يقتلون الكثير من الافراد في العراق وافغانستان واغتالوا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا الا انهم لم يكونوا يعترفون بذلك لكنهم الان اعترفوا بانفسهم باغتيال القائد سليماني، وهنا نرى الارادة الالهية التي ارغمتهم على الاعتراف بانهم ارهابيون، وهل هنالك فضيحة اكبر من ذلك ؟.

واوضح آية الله الخامنئي، ان استشهاد ومراسم التشييع كان احد طرفي القضية والطرف الاخور هو الرد القوي للحرس الثوري (باستهداف القاعدة الاميركية) وكانت ضربة جديرة بالوقوف عندنا الا ان الاهم من الضربة العسكرية هي الضربة التي طالت هيبة وسمعة اميركا كقوة كبرى.

يتبع ** 2342