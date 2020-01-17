ظريف يلتقي وزير الخارجية الكندي في مسقط 

وكان ظريف، قد وصل الثلاثاء الماضي الى الهند للمشاركة في مؤتمر "رايسينا 2020" الدولي للحوار، والتقى على هامشه الاربعاء برئيس وزراء الهند "نارندرا مودي" لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ونيودلهي ولاسيما التعاون في مجالات الطاقة وميناء جابهار (جنوب شرقي البلاد)، الى جانب اخر التطورات الاقليمية والدولية.

وأجرى وزير الخارجية مباحثات مع نظيره في دولة استونيا، وايضا مستشار الامن الوطني الهندي "آجيت دوفال"، كما استعرض اخر المستجدات السياسية ومباحثات السلام مع مستشار الامن الوطني الافغاني "حمد الله محب" على هامش مؤتمر رايسينيا الدولي.

والتقى أمس الخميس بالمفوض السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"، كما اجرى مباحثات مع نظيره الهندي "اس جي شانكار" حول اخر المستجدات بشأن العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

يتبع..أ م د