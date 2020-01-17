واعظي يلتقي أسرتي بعض ضحايا تحطم طائرة الركاب الأوكرانية

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ان واعظي قام أمس الخميس بزيارة منزل "محمد حسين وزينب أسدي لاري" ومنزل "مريم ملك" من الشباب النخبوي الإيراني من جامعة شريف الصناعية الذين راحوا ضحية جراء حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بالقرب من العاصمة طهران.

وأعرب واعظي عن تعاطفه مع أسر الضحايا؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بالرحمة والغفران وأن يمن على ذويهم بجميل الصبر والسلوان.



وأعلنت الجمهورية الاسلامية السبت (11 يناير) أنها أسقطت "عن طريق الخطأ" طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-800 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء (8 يناير) من طهران.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية التي كانت متوجهة إلى كييف بعد دقائق من إقلاعها، مما أدى الى مصرع جميع من كان على متنها، كان معظمهم إيرانيين وكنديين، وذلك وسط توتر عسكري متصاعد أثارته المغامرات الأميركية الحمقاء في المنطقة.

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