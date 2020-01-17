امام جمعة النجف الاشرف: التهديد بفرض عقوبات امريكية ضد العراق موقف سخيف ولا يخيفنا

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، اليوم، ان "التهديد بفرض عقوبات امريكية ضد العراق موقف سخيف ولا يخيفنا" مشددا على ان "امريكا غير مسموح لها اسئناف عملياتها في العراق".

ورحب امام جمعة النجف الاشرف "بدعوة جبهة المقاومة بالتظاهر لاخراج القوات الامريكية"، مؤكدا ان "الشعب كله تبع للمرجعية بهتاف كلا كلا امريكا، وان دعوة المرجعية في ان يكون العراق سيد نفسه والحفاظ على السيادة هي تعزيز لما شرعه البرلمان العراقي باخراج القوات الاجنبية من العراق".

وفي الشأن ذاته بين القبانجي ان "التهديد بالعقوبات ضد شعبنا ناتج عن عدم فهم هوية الشعب العراقي"، معتبرا "انها لن تخيفنا وتواجه بالرفض من قبل روسيا والصين وايران وسننفتح اقتصاديا بشكل كبير على العالم".

وأشار الى ان "امريكا تشهد اليوم انقلابا على سياسة ترامب وشهد مجلس الشيوخ تظاهرات تندد بسياسة ترامب وتدعو لعزله بعد ان اصدر البرلمان الامريكي قرارا بعزله".

وأوضح ان "الاتجاه الغالب اليوم في الولايات المتحدة الامريكية هو انسحابهم من العراق والاستجابة لطلب الشعب العراقي".

وفيما يتعلق بالشان العراقي وخطاب المرجعية منذ انطلاق التظاهرات في العراق بين امام جمعة النجف الاشرف، ان "خطاب المرجعية شهد تطورا ومراحلا في توجيه الناس فبعد ان بينت ان التظاهر للمطالبة بالاصلاح امر مشروع دعت للتمييز بين المتظاهرين السلميين وبين المخربين والابتعاد عن العنف كما دعت الحكومة لتشكيل لجنة من خارج اوساطها للرقابة ومتابعة الاصلاح كما دعت القوات الامنية لتحمل مسؤولياتها بالحفاظ على الامن وبينت ان الاولوية لتشريع قانون انتخابات صحيح ويلبي تطلعات الشعب ومفوضية نزيهة وكانت الخطوة الاخيرة في خطاب المرجعية هي اعتبار السيادة العراقية هي الاولوية الاولى لكي يكون العراق سيد نفسه وخروج الغرباء من العراق".

كما ابتهل وجميع المصلين الى الله ان يتفضل على الامة بتمام الصحة والعافية للامام السيستاني وان يطيل بعمره الشريف.

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