١٧‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٥:٠٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83637473
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قائد الثورة يدعو بالشفاء العاجل للمرجع السيستاني

قائد الثورة يدعو بالشفاء العاجل للمرجع السيستاني

طهران / 17 كانون الثاني / يناير /ارنا- وجه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، برقية الى المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالشفاء العاجل.

وفي هذه البرقية اعرب سماحة القائد عن القلق ازاء العارض الصحي الذي تعرض له آية الله السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالشفاء العاجل.

وجاء في البرقية "ان نبأ العارض الصحي الذي تعرض له وجودكم الشريف قد بعث القلق لدينا. نسأل الباري تعالى ان يمنّ على سماحتكم بالشفاء العاجل".

وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من غرفة العمليات أمس الخميس بعد أن اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى حيث العملية التي اجراها فريق طبي عراقي تكللت بالنجاح.

وكان مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق، اعلن الخميس، ان سماحته تعرض لكسر بعظم الفخذ، وستجري له عملية جراحية، باشراف فريق طبي عراقي.

انتهى ** 2342

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