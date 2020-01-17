الرئيس روحاني: معنويات الشعب الايراني ارتفعت للمقاومة امام الاعداء

وفي تصريح ادلى به اليوم للصحفيين على هامش مشاركته في مراسم صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران قال الرئيس روحاني، اننا اليوم بحاجة الى الوحدة والتلاحم والتضامن للوصول الى الاهداف السامية للثورة الاسلامية وان تحقق هذه الاهداف انما يكون ممكنة في ظل بذل الجهود الدؤوبة.

واضاف، ان معنويات الشعب اليوم ارتفعت للمقاومة لان العدو فرض كل ضغوطه على الشعب.

وقال، ان الشعب اثبت صموده وثباته امام العدو وسيكون كذلك مستقبلا ايضا.

واكد بان ظروف البلاد ستتحسن في المستقبل واضاف، لله الشكر اننا حللنا العقد في الكثير من القضايا بحضور ودعم الشعب.

انتهى ** 2342