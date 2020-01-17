مسيرات جماهيرية حاشدة دعما لاقتدار البلاد والحرس الثوري

وعبر المشاركون في المسيراة عن دعمهم للضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الى قاعدة "عين الاسد" الاميركية غرب العراق، وأكدوا ان هذا الرد الشجاع قد كسر هيبة اميركا الهشة.

كما اعرب المشاركون في هذه المسيرات الشعبية عن تعاطفهم لذوي ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

ورفع المشاركون في هذه المسيرات الحاشدة شعارات "الموت لامريكا" ، "الموت لاسرائيل" و" الموت لمناوئي ولاية الفقيه".

كما شجب المشاركون التحركات العدائية التي يقوم بها اعداء الجمهورية الاسلامية، مطالبين باتخاذ اجراءات رادعة ضد الاعداء.

وجدد المشاركون البيعة مع قائد الثورة الاسلامية واكدوا التزامهم بمبادئ الثورة الاسلامية.

انتهى ** 2342