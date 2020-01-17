قائد الحرس الثوري: الصمود هو السبيل للعبور من عقبة العدو

وفي تصريح ادلى به على هامش مراسم صلاة الجمعة اليوم اكد اللواء سلامي باننا دفعنا العدو للتراجع كثيرا وقال، ان البلاد بلغت مرحلة من الشموخ والرفعة والاستقرار ونحن الان بحاجة الى الوحدة بان تكون قلوبنا متآلفة وايدينا بايدي البعض وان نتحرك نحو المستقبل.

واكد بانه علينا الا نقف في الماضي وسنمضي بعون الله في طريق المقاومة حتى النهاية واضاف، لقد حصلنا على خبرات قيمة مفادها ان الصمود هو السبيل للعبور من عقبة العدو الا ان الصمود هو في حال الحركة وليس السكون.

واكد اللواء سلامي بانه علينا التحرك الى الامام ونبني ايران ونحقق التقدم لها ونصنع نموذجا لبلد لامع في العالم.

واضاف، ان تقدم ايران هو امنيتنا ونتابع ذلك وانني على ثقة بانه ضمن اهداف سنحققها قريبا.

انتهى ** 2342