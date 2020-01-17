محادثات بين ظريف وبن علوي في مسقط

وجاء لقاء ظريف مع بن علوي قبيل مغادرته مسقط عائدا إلى طهران.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد اجتمع قبل لقاء بن علوي، بنظيره الكندي فرانسوا فيليب شامباني في العاصمة العمانية مسقط لبحث التعاون القنصلي بين ايران ودول ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بطلب من الجانب الكندي، اعرب الجانبان من جديد عن الاسف لسقوط الطائرة الاوكرانية جنوب طهران وتباحثا حول التعاون القنصلي والتقني والقانوني بين ايران والدول التي كانت لها رعايا قضوا في الحادث.

وتقرر في اللقاء مواصلة الاتصالات بين فرق الخبراء في وزارات البلدين.

واتفق وزيرا خارجية البلدين على اللقاء مجددا في وقت مناسب مستقبلا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى مسقط قادما من الهند التي زارها للمشاركة في منتدى "رايسينا" للحوار الدولي في نيودلهي حيث القى كلمة فيه.

وعلى هامش المنتدى التقى ظريف رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومستشار الامن القومي الهنود للبحث في التعاون الثاني واهم القضايا الاقليمية والدولية.

كما التقى وزير الخارجية الايراني العديد من نظرائه المشاركين في المنتدى للبحث في التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر معهم حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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