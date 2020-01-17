ظريف يؤكد ضرورة عدم تسييس كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية

واشار ظريف في تغريدة له على "تويتر" الى لقائه اليوم الجمعة بنظيره الكندي فرانسوا فيليب شامباني في العاصمة العمانية مسقط وكتب: لقد التقيت اليوم في عمان وزير الخارجية الكندي للبحث حول التعاون القنصلي والتقني والقانوني بين ايران والدول التي كانت لها رعايا قضوا في ماساة تحطم الطائرة الاوكرانية.

واضاف وزير الخارجية الإيراني: تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين فرق الخبراء المعنيين.

وشدد ظريف على انه يجب عدم تسييس هذه الكارثة والتركيز على أسر الضحايا.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز "بوينيغ 737" تحطمت بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" صباح الاربعاء 8 كانون الثاني /يناير، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطا حيث سقطت في ضواحي بلدة صباشهر جنوب غرب العاصمة طهران.

وادى الحادث الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وافراد الطاقم الـ 9 .

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