ايران تحرز ذهبيتين في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

وبدات بطولة " كاس ماتيو بليكونه" الدولية للمصارعة الحرة التي تعد جزا من تصنيف اتحاد المصارعة العالمية في وزني 97 كلغ و125 كلغ امس الجمعة في مدينة روما الايطالية حيث نال محمد حسين محمديان وامير حسين زارع ميداليتين ذهبيتين في منافسات وزني 97 كغم و125 كغم.

وتغلب محمديان في المرحلة الاولى على منافسه الكازاخستاني عليشير يرغالي بنتيجة 11- صفر وتمكن في المرحلة التالية من الفوز على نظيره الامريكي بونيكال بنتيجة 10- صفر وتاهل الى مرحلة الربع النهائي.

كما تمكن محمديان في هذه المرحلة من التغلب على منافسه الامريكي كايل اسنايدر بنتيجة 8- صفر وتاهل الى مرحلة النصف النهائي وفاز في هذه المرحلة على منافسه الايطالي ابراهام كونيدو بنتيجة 11 -صفر وتاهل الى المرحلة النهائية وفاز على منافسه من روسيا البيضاء بنتيجة 9 - صفر ونال الميدالية الذهبية.

كما تغلب زارع في منافسات وزن 125 كغم على الكازاخستاني يوسوب باتيرموزايوف بنتيجة 5 - صفر وتاهل الى مرحلة النصف النهائي وفاز على منافسه الالماني بنتيجة 8 -صفر وتاهل الى المرحلة النهائية وتمكن في هذه المرحلة من التغلب على منافسه الروسي بنتيجة 5- 3 ونال الميدالية الذهبية.

انتهى** 1453**