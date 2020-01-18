تعاون مشترك بين ايران والمانيا في مجال البحوث البحرية

وافاد مراسل وكالة ارنا عن العلاقات العامة لمؤسسة الأبحاث الوطنية لعلم المحيطات والعلوم الجوية انه تم التوقيع على عقد تعاون مشترك بين مؤسسة الأبحاث الوطنية لعلم المحيطات والعلوم الجوية الايرانية ومؤسسة " لايبنيتز" للعلوم والبحوث الالمانية وذلك في مجال البحوث البحرية وخاصة في مجال القشريات التي تعيش في الخليج الفارسي وبحر عمان.

وقالت العضوة في مؤسسة الأبحاث الوطنية لعلم المحيطات والعلوم الجوية " فرزانه ممتازي" ان هذا العقد يشمل اجراء بحوث مشتركة في الخليج الفارسي وبحر عمان يتعلق بالقشريات التي تعيش فيها ومن ثم ايجاد بنك معلوماتي حولها .

واضافت ان هذه البحوث التي ستجري بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي الالماني وستشمل بحوث حول القشريات فضلا عن نقل العلوم والتكنولوجيا الالمانية الى المؤسسة .

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