تعرف على متحف "رضا عباسي" في طهران

سمي المتحف بهذا الاسم نسبة الى "رضا عباسي" وهو من الرسامين الكبار في العهد الصفوي، الذي ولد في تبريز عام 974 هجري قمري وتوفي عام 1044 هجري قمري، ابدع فنا خاصا به، لهذا لقب انذاك برسام وخطاط وفنان العصر الصفوي، لما ابدعه في هذا المجال.

يضم المعرض اربعة قاعات، هي :

- قاعة مرحلة ما قبل الاسلام، التي تتضمن اثاراً لالاف السنين قبل الميلاد الى نهاية المرحلة الساسانية.

- قاعة الفنون الاسلامية، التي تتضمن معادن من حقبة آل بويه والساسانية والسلجوقية واول مخطوطات اسلامية بالخط الكوفي، اضافة الى اثار من المغول وعهد التيمورية والصفوية والقاجارية.

- قاعة الرسم، التي تضم العديد من الرسومات من صدر الاسلام من القرن السادس هجري قمري، ومخطوطات ومراسلات من القرن السابع هجري قمري، وغيرها من القرن العاشر والحادي عشر.

- قاعة المخطوطات، وهي عبارة عن مخطوطات قرانية لكلام الله المجيد، بانواع الخطوط المختلفة مثل الكوفي والنسخ وغيرها.



الى جانب كل هذا التاريخ، يوجد في المتحف مكتبة خاصة تحتوي على اكثر من 15 الف كتاب بلغات مختلفة : الفارسية، الانكليزية، الفرنسية والالمانية، تتحدث عن تاريخ الفنون، علوم الاثار والرسم الكلاسيكي، اضافة الى العديد من العناوين والمواضيع المتعلقة في هذا المجال.

يضم هذا المعرض اثاراً تاريخية من الالفية الخامسة قبل الميلاد الى تاريخنا المعاصر، من كافة المراحل والعهود التي مرت بها ايران ، وتم اضافة توضيحات الى جانب كل الاثار باللغتين الفارسية والانكليزية، وتتكون هذه الاثار من المعادن، الذهب، الفضة والفخار. ويمكن القول ان المتحف يضم جميع اثار العصور الماضية ويمكن للسائح خلال اقل من ساعتين مشاهدتها كاملة. وتم تخصيص الامكانات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لزيارة المتحف.



والمكتبة في متحف رضا عباسي تحتوي على اكثر من 15 الف مجلد، بلغات متعددة، ومجموعة كبيرة من الصحف والمجلات القديمة، وتم تخصيصها للمراكز البحثية والتحقيقات لطلاب الجامعات والمحبين للاثار والفنون وغيرها. اقدم كتاب موجود هنا عمره 300 عام يتمحور حول الاثار اليونانية.