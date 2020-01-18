وزير خارجية باكستان : ايران لا تسعى وراء خلق التوتر في المنطقة

وفي مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من زيارته الى الولايات المتحدة ، اشار قرشي الى لقاءاته مع المسؤولین في ایران قبیل زیارته امریکا ان المؤشرات التي حصلنا عليها من ايران تشير الى ان الجمهورية الاسلامية لا تسعى لايجاد توتر في المنطقة بل تطالب بتقليل جميع التوترات مع الدول الجارة لها .

واضاف: انه وخلال اللقاء الاخير مع المسؤولين في ايران تم البحث في مختلف القضايا ومنها الخلافات مع بعض دول المنطقة التي اكدوا خلالها ان طهران على استعداد تام للتعامل وعلى جميع المستويات .

وکان وزير الخارجية الباكستاني الذي قد زار طهران یوم 3 کانون الثاني/يناير الحالي التقى بوزير الخارجية الايراني " محمد جواد ظريف " والرئيس " حسن روحاني " وبحث معهما سبل تنمية العلاقات الثنائية وخفض التوترات في منطقة الخليج الفارسي.

واشار الرئيس الايراني حسن روحاني خلال اللقاء الى الظروف الحساسة في المنطقة ، مؤكدا ضرورة تعاون الجميع لخفض التوتر والعمل لارساء الامن والاستقرار في المنطقة.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب بعلاقات وثيقة وودية مع جميع دول المنطقة وقال، اننا نعتقد بان الخلاف والشقاق في صفوف الامة الاسلامية لا يخدم مصلحة احد وفي هذا السياق نرحب تماما بجهود باكستان لنشر السلام والاستقرار في المنطقة.

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