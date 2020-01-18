١٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٦ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83638122
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الرئيس روحاني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في جابهار

الرئيس روحاني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في جابهار

جابهار /18 كانون الثاني / يناير / ارنا – وصل الرئيس الايراني "حسن روحاني"اليوم السبت الى مدينة كنارك بمحافظة سيستان وبلوجستان ( جنوب شرق ايران) لتفقد المناطق المنكوبة بالسيول.

وسيطلع الرئيس روحاني خلال هذه الزيارة التفقدية عن كثب على اوضاع المناطق المنكوبة بالسيول وعمليات الاغاثة والانقاذ الجارية فيها.

وفور وصوله قام بجولة بالمروحية في منطقة "عروكي" التابعة لجابهار.

ویرافق الرئيس في جولته التفقدية كل من رئيس مكتب الرئاسة وكذلك كل من وزراء الصحة  والطاقة والاتصالات والجهاد الزراعي.

كما سيجتمع الرئيس الايراني بمدراء محافظة سيستان وبلوجستان في ميناء جابهار.

يذكر ان امطارا غزيرة هطلت في العديد من المناطق خاصة في جنوب شرق البلاد مما ادى الى حدوث سيول جارفة في الكثير من مدن وقرى محافظة سيستان وبلوجستان.

انتهى **م م**

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