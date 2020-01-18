هطول الامطار في جزيرة كيش

جزيرة كيش الايرانية في الخليج الفارسي تعتبر من أهم المعالم السياحية والتجارية في جنوبي البلاد، حيث تستقطب سنويا نحو مليون سائحاً من داخل ايران وخارجها وتقع بين ايران والامارات وسلطنة عمان؛ لاتزيد مساحتها عن 90 كيلومتراً مربعاً. زارتها جيوش اسكندر الكبير وحط فيها رحال ماركوبولو وابن بطوطة.

هذه الجزيرة تتبع مدينة هرمزكان في جنوب ايران، وإحدی المناطق الحرة اقتصادياً وتجارياً وفيها أيضاً أماكن ترفيهية للمتسوقين الذين يأتون من كافة المدن الايرانية والعالمية للتجارة وللتسوق والاستجمام لبعض الوقت.

تُقصد جزيرة كيش لجمالها وأماكنها السياحية من جميع الجنسيات والبلدان فهي لاتحتاج الی تأشيرة دخول للعرب والاجانب ومفتوحة للجميع وأي شخص يمكن أن يدخلها في أي وقت.

السياحة في جزيرة كيش تتميز عن باقي الاماكن السياحية في العالم وما يميزها ما تسمی بالسياحة الحلال التي تناسب الملتزمين دينيا واخلاقيا.