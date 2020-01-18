ظريف: لن نتفاوض مع امريكا ومستعدون لذلك مع السعودية

واضاف ظريف في كلمة امام رجال الاعمال الهنود في مومباي يوم امس الجمعة: “لن ندخل أي مفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد“.

وردا على سؤال حول امكانية توسط الهند لتسوية الخلافات بين ايران والسعودية: ان ايران على استعداد للحوار مع السعوديةو وسائر دول الخليج الفارسي ومستعدة لتقديم مقترحات على الصعيد الامن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز وقد قدمنا مبادرات لاقرار الامن والسلام في مضيق هرمز

وردا على سؤال حول امكانية توسط الهند للحد من التوتر بين ايران واميركا قال ظريف نحن نرفض مطلق التفاوض حول اتفاق جديد وان قرار مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي الذي جاء في 159 صفحة من المحتمل هو اطول قرار لمجلس الامن الدولي ولكن بامكان الهند ان كان لديها الاستعداد ان تلعب دورا في اعادة اميركا الى الاتفاق النووي والاتفاقات السابقة .

واوضح بان الدول الاوروبي ايضا ابدت استعدادها للوساطة وقال ظريف ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتقد باننا نحتاج الان الى اتفاق الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقد تكون هناك حاجة في المستقبل الى ابرام اتفاق وارن او اتفاق سندرز ولكن الاتفاق النووي هو اتفاق بيننا وبين اميركا والدول الخمس الاخرى المهمة بالعالم وان خروج بلد منه امر غير مقبول .

انتهى