روسيا تؤكد دعمها لعضوية إيران الكاملة في منطمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة "سي. ان. ان" الأميركية: بعد أيام قلائل من الاستهداف الصاروخي الإيراني للقواعد الأميركية في العراق، اكد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" دعم بلاده لعضوية إيران الكاملة في "منظمة شنغهاي للتعاون" التي يقال بأنها تضاهي "حلف شمال الأطلسي".

جاءت تصريحات لافروف في خطاب ألقاه بمنتدى جيوسياسي بنيودلهي، حيث أشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم الصين، وخمس دول أعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق (روسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان)، والهند وباكستان.

وتابع، ان إيران قد انظمت الى عضوية هذه المنظمة بصفة مراقب وروسيا تدعم طلب إيران بالعضوية الكاملة في المنظمة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، ان معظم الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تدعم أإيضا طلب إيران؛ معربا عن ثقته بأنه سيتم تلبية هذا الطلب.

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