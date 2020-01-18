روحاني: الحكومة فخورة بعدم وقوع خسائر بالأرواح جراء الفيضانات في سيستان وبلوجستان

وفي تصريح له اليوم السبت خلال الاجتماع التنسيقي لادارة الازمة في سيستان وبلوجستان الذي اقيم بمدينة جابهار التابعة للمحافظة، أضاف روحاني، انه تم احتواء مشكلة الكهرباء في سيستان وبلوجستان ولم يتبقى سوى عدد قليل من القرى في المحافظة التي ما زالت تعاني من انقطاع مياه الشرب وسيتم حل هذه المشكلة أيضا في أسرع وقت ممكن.

وتابع، ان الفيضانات الأخيرة قد خلفت بعض المشاكل لأهالي سيستان وبلوجستان؛ مؤكدا ان الحكومة باتت تعمل على قدم وساق لازالة هذه المشاكل وهي واقفة الى جانب هؤلاء الناس الصابرين.

ووصل الرئيس روحاني صباح اليوم السبت الى مدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوجستان لتفقد المناطق المنكوبة بالفيضانات بالمحافظة.

واجتاحت امطار غزيرة العديد من المناطق الجنوبية خاصة في جنوب شرقي البلاد؛ مما ادى الى حدوث سيول جارفة في الكثير من مدن وقرى محافظة سيستان وبلوجستان.

انتهى**أ م د

