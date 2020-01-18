١٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٥:٥٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83638801
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قمر الابحاث الصناعي "ظفر" ينقل رسالة الشعب الايراني الى الفضاء

قمر الابحاث الصناعي "ظفر" ينقل رسالة الشعب الايراني الى الفضاء

طهران / 18 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلنت جامعة العلوم والصناعة الايرانية، اكمال مراحل تصميم "قمر الابحاث الصناعي ظفر"؛ على ان يتم قريبا تسليمه الى منظمة الفضاء الوطنية (الايرانية)، والانتهاء من الإستعدادات اللازمة لوضعه في مدار الارض.

وفي سياق متصل، دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (محمد جواد اذري جهرمي)، المواطنين الى بث رسائلهم المقترحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم اختيار الرسالة الافضل ونقلها الى الفضاء الخارجي بواسطة قمر الصناعي (الايراني) ظفر.
علما ان عملية انتاج قمر الابحاث الصناعي ظفر، جرت في جامعة العلوم والصناعة الايرانية، وذلك بناء على طلب منظمة الفضاء الايرانية؛ وهو يمتاز عن "قمر نويد" الذي انتج في هذه الجامعة ايضا، لكونه مزودا باجهزة التقاط صور فوتوغرافية ملونة بمزيد من قوة الفرز.


وقدم رئيس منظمة الفضاء الايرانية في تغريدة نبذة حول هذا القمر الصناعي؛ مبينا انه يزن 113 كغ ويستطيع البقاء في مدار الارض وتفيذ المهام الموكلة اليه لفترة لا تقل عن 5,1 سنوات؛ واضاف ان مهام القمر الصناعي ظفر تكمن في التقاط الصور بالزمان الحقيقي وامكانية تخزينها وايضا نقل رسائل صوتية احادية الجانب.
انتهى ** ح ع

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