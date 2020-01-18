وزير خارجية العراق : امريكا وراء التوترات في المنطقة

وجدد الحكيم خلال المؤتمر الصحفي مع الصفدي اليوم، رفضه أن يكون العراق ساحة للصراع في الشرق الأوسط؛ مبينا ان اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني "كان مثمرا وركزنا على أن العراق لن يكون ساحة للصراع". كما اكد وزير الخارجية العراقي على أهمية العمل لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران؛ محذرا من أن "الإرهاب لم ينته بعد وعناصر داعش لا تزال متواجدة في شرق الفرات"؛ ولافتا الى ان موضوع الإرهاب أخذ حيزا كبيرا من المباحثات (مع نظيره الاردني).

وشدد الحكيم، على ان "أي تصعيد في المنطقة سيعزز من قدرة الإرهابيين".

انتهى ** ح ع