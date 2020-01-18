وزيرا خارجية ايران والنرويج يستعرضان التطورات بشأن الاتفاق النووي والمنطقة

رام الله/ 18 كانون الثاني/ يناير- ارنا- قال الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة، أن الأسير الفلسطيني "ماهر يونس" ، قد أتم عامه الـ37 في السجن بشكل متواصل، ليدخل يوم غدٍ عامه الـ38 على التوالي.