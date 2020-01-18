١٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٨:٠٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83638940
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خلال اتصال هاتفي اليوم؛

وزيرا خارجية ايران والنرويج يستعرضان التطورات بشأن الاتفاق النووي والمنطقة

وزيرا خارجية ايران والنرويج يستعرضان التطورات بشأن الاتفاق النووي والمنطقة

طهران / 18 كانون الثاني / يناير / ارنا – ناقش وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيرته النرويجية "اينه ماري اريكسون"، آخر التطورات في المنطقة والاتفاق النووي وحادث تحطم الطائرة الاوكرانية.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف والسيدة اريكسون اجريا مباحثات هاتفية عصر اليوم السبت، حول آخر المستجدات الاقليمية والاتفاق النووي وحادث تحطم الطائرة الاوكرانية في طهران.
انتهى ** ح ع

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