تفكيك عصابة مسلحة لتهريب الهروين شمال شرقي البلاد

وأفاد جهاز المخابرات في محافظة خراسان الرضوية، ان أفراد العصابة المذكورة كانوا جميعا من الرعايا الأجانب، تم القبض عليهم في عمليات مباغتة لقوات المخابرات بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة عند مدخل طريق "الشهيد شوتري" السريع.
وتم من خلال العمليات ضبط 82 كغم من أنواع المخدرات، بما يشمل 72 كغم من الهروين، و10 كغم من الافيون الى جانب بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن طلقات و100 طلقة وسيارة كانت بحوزة المهربين.
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مشهد المقدسة/18 كانون الثاني/يناير/إرنا- تمكنت قوات الأمن الداخلي لمكافحة المخدرات في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) من تفكيك عصابة مسلحة لتهريب الهروين عند مدخل مدينة مشهد المقدسة (مركز المحافظة).
وأفاد جهاز المخابرات في محافظة خراسان الرضوية، ان أفراد العصابة المذكورة كانوا جميعا من الرعايا الأجانب، تم القبض عليهم في عمليات مباغتة لقوات المخابرات بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة عند مدخل طريق "الشهيد شوتري" السريع.
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