مسؤول : 8 دول توكد استعدادها للمشاركة في بطولة "تختي" للمصارعة الرومانية

وستقام هذه المسابقات الدولية في صالة الشهيد دستغيب بمدينة شيراز (مركز محافظة فارس جنوب غربي البلاد) على مدى يومي 27 و28 من شهر كانون الثاني/يناير الحالي.

واوضح نصيرزاده في حديث مع مراسل "ارنا" اليوم السبت، ان فلسطين والكويت وارمينيا وطاجيكستان وقرغيزيا وكازاخستان وروسيا وجورجيا، اعلنت لحد الان مشاركتها في هذه البطولة؛ مضيفا ان الاتحاد الوطني للمصارعة يعمل على تيسير الاجراءات القانونية ذات الصلة بإصدار تاشيرات الدخول لاعضاء المنتخبات الاجنبية المشاركة، لتصل البلاد في الموعد المحدد؛ موضحا ان هذه المنتخبات بعثت جوازات سفر المصارعيين والمدربين لديها وسنقوم باصدار التاشيرات على هذا الاساس.

انتهى**2018/ ح ع **