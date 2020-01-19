ايران لاتزال تحتفظ بالمركز الرابع عالميا في تقنية النانو

وقال الدكتور رياضت في مؤتمر صحفي حول المؤتمر الثالث لتقنية النانو الطبية إن تقدم البلاد في مجال العلوم والتكنولوجيا من انجازات الثورة الإسلامية، لافتا ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية تحتل حاليا المرتبة الرابعة عالميا في تكنولوجيا النانو.

واوضح انه من بين ما يقرب من 178 الف مقالة نُشرت حول علم النانو في عام 2019 في مجلات Journal Citation Reports ، كانت حصة الباحثين الإيرانيين منها نحو 10 الاف مقالة، حيث احتلت ايران المركز الرابع بعد الصين وامريكا والهند.

ووفقا لدائرة الشؤون العليمة والتقنية في رئاسة الجمهورية، فان الناشطين والمختصين في قطاع تقنية النانو ، قد لمع نجمهم خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث نشرت إيران في عام 2001 نحو 10 مقالات في هذا المجال ، ومع هذا العدد من المقالات، تم تصنيفها في المرتبة 57 في العالم، لكن الجهود التي بذلها نشطاء التكنولوجيا النانوية وخبراء التكنولوجيا قد حققت ثمارها، وفي فترة قصيرة من الزمن حققنا المركز الرابع في العالم.

بطبيعة الحال، لا تقتصر الأنشطة في مجال تكنولوجيا النانو في البلاد على إنتاج العلم، فهناك حاليا 220 شركة قائمة على المعرفة تنشط في هذا المجال ، ويتم إنتاج 610 منتجا يعتمد على تقنية النانو في البلاد.

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