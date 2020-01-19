تأسيس كرسي للدراسات الايرانية في جامعة مونستر الالمانية

وافاد مراسل ارنا نقلا عن العلاقات العامة لمنظمة الثقافة العلاقات الاسلامية انه وبهدف التعرف على نشاطات المركز الاسلامي في جامعة مونستر الالمانية التقى الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية الاسلامية " حميد محمدي" برئيس المركز " مهند خورشيد" وبحث معه سبل التعاون الثقافي المشترك .

وقدم خورشيد خلال اللقاء شرحا عن نشاطات المركز وقال: يدرس في المركز 900 طالب منهم 30 طالبا في مرحلة الدكتوراه ويتم استقطاب الخريجين منهم لتدريس مادة الدين في المدارس والبعض منهم يصبح اماما للمساجد في المانيا .

واعلن رئيس المركز الاسلامي في جامعة مونستر الالمانية عن تأسيس كرسي للدراسات الايرانية في الجامعة في العام 2021 وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية في سفارة الجمهورية الاسلامية بالمانيا.

ونوه رئيس المركز الاسلامي في جامعة مونستر الالمانية الي اهمیة دراسات الثقافیة الایرانیة لدي الجامعة فی سیاق تشجیع الدراسات والنشاطات التعلیمیة الشاملة وبما یلیق ومستوي جامعة مونستر معلنا عن تأسيس كرسي للدراسات الايرانية في الجامعة خلال العام 2021 وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية في سفارة الجمهورية الاسلامية بالمانيا.

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