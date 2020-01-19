فيلم"الدومينو" يتأهل إلى مهرجاني بلغاریا والمانیا

ویاتي تأهل فيلم "الدومينو" إلى المشاركة في مهرجاني صوفيا منار في بلغاريا وماكس افولس في ألمانيا، بعد ترشحه لجائزة أفضل فيلم خلال فعاليات مهرجان هوف السينمائي في ألمانيا.

هذا ويعتبر مهرجان ماكس افولس الألماني من أهم المهرجانات التي تعنى بالمواهب الإخراجية الشابة في كل من ألمانيا، النمسا والسويد بتاريخ حافل يمتد ل 40 عاماً، على أن تقم دورته المقبلة خلال أيام 21 و22 يناير الحالي بمشاركة "الدومينو" الفيلم المشترك بين إيران وألمانيا.

وتم عرض "الدومينو" يوم امس السبت 18 کانون الثانی / يناير خلال مهرجان صوفيا منار البرتغالي.

الفيلم دراما اجتماعية كتبت سيناريوه المخرجة برزكر ويسلط الضوء على الحياة اليومية لفتاة تدعى "يلدا" تحاول ايجاد حلول لمشاكلها العائلية والاجتماعية.

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من سونيا سنجري وكيوان محمدي وآرش عفيف وفرخ مهركيوان ورضا خسروي ومحمدرضا برزكر.

يذكر أن المخرجة برزكر حاصلة على شهادة الماجستير في السينما من جامعة كولونيا الألمانية وسبق ان أخرجت عدة افلام قصيرة و وثائقية في ايران وخارجها.

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