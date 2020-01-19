١٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٥:٥٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83640237
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وزير الرياضة : قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سياسي بامتياز وقائم على ذرائع واهية

وزير الرياضة : قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سياسي بامتياز وقائم على ذرائع واهية

طهران / 19 كانون الثاني / يناير / ارنا- اعتبر وزير الرياضة والشباب "مسعود سلطاني فر"، القرار الصادر مؤخرا عن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم (AFC) بانه قرار سياسي بامتياز ولايمت بمعايير الرياضة وكرة القدم بصلة بل هو قائم على ذرائع واهية.

يتبع ...** ح ع

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