وزير الرياضة : قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سياسي بامتياز وقائم على ذرائع واهية

زاهدان/17 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن المدير العام لدائرة العلاقات العامة في محافظية سيستان وبلوجستان(جنوب شرق) "جواد سالارزهي"، ان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني يجري غدا السبت زيارة تفقدية الى هذه المحافظة على رأس وفد رفيع بهدف الاشراف على عملية الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية الى المنكوبين بالفيضانات بمنطقة جابهار جنوبي المحافظة.