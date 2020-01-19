وزير الرياضة : قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سياسي بامتياز وقائم على ذرائع واهية

يتبع ...** ح ع
طهران / 19 كانون الثاني / يناير / ارنا- اعتبر وزير الرياضة والشباب "مسعود سلطاني فر"، القرار الصادر مؤخرا عن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم (AFC) بانه قرار سياسي بامتياز ولايمت بمعايير الرياضة وكرة القدم بصلة بل هو قائم على ذرائع واهية.
طهران / 19 كانون الثاني / يناير / ارنا- اعتبر وزير الرياضة والشباب "مسعود سلطاني فر"، القرار الصادر مؤخرا عن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم (AFC) بانه قرار سياسي بامتياز ولايمت بمعايير الرياضة وكرة القدم بصلة بل هو قائم على ذرائع واهية.
يتبع ...** ح ع
تعليقك