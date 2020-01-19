استتاب الامن في الحدود المشتركة بين ايران واذربيجان يعزز الاستثمارات الحدودية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها العميد رضائي اليوم الاحد برفقة نظيره الاذربيجاني "الجين قلي يوف" داخل المناطق الحدودية غربي محافظة كيلان (شمال) والمحاذية لجمهورية اذربيجان.

واضاف قائد قوات حرس الحدود الايراني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها حدود مشتركة بمسافة 750 كم مع جمهورية اذربيجان؛ مبينا ان نحو 8 آلاف شخص يسلكون بصورة شرعية يوميا اربعة معابر حدودية في هذه المنطقة للتنقل بين البلدين.

كما نوه الى مباحثاته مع قادة حرس الحدود في جمهورية اذربيجان والتي عقدت اليوم الاحد في مدينة استارا الاذربيجانية؛ مبينا انها تناولت قضايا مثل الشحن والنقل التجاري وعبور سكان المناطق الحدودية في ضوء الغاء تاشيرات الدخول وغيرها من القضايا الراهنة ذات الصلة بتواجد القوات العسكرية لدول المنطقة.

العميد رضائي، اعلن ايضا عن عقد اجتماع مشترك بين قوات حرس الحدود الايرانية والاذربيجانية قريبا في طهران فضلا عن اجتماع قادة القوات الحدودية لدى ايران واذربيجان وتركيا.

الى ذلك صرح قائد قوات حرس الحدود في جمهورية اذربيجان "الجين قلي يوف" : ان حراس الحدود الايرانيين يقيمون تعاونا بناء مع نظرائهم الاذربيجانيين؛ مردفا ان هذه الجهود المشتركة تضاعفت بالتزامن مع الدوام القائم على مدار الساعة في منافذ استارا الحدودية، وبما يستدعي مواصلة هذه الجهود.

يذكر ان مدينة استار الحدودية تقع في غرب محافظة كيلان ولديها حدود برية مشتركة بمسافة 38 كم، فضلا عن حدود مائية تمتد 15 كم مع جمهورية اذربيجان.

انتهى ** ح ع