محكمة الاستئناف في لندن تعقد جلسة للبت في الديون البريطانية الى إيران

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له اليوم الأحد، ان محكمة الاستئناف في لندن ستعقد يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، جلسة للبت في جزء صغير من مبلغ ديون صفقة أسلحة بريطانية لإيران.

وأضاف، انه ومع البت في هذا الجزء الصغير من الديون، تقترب العملية القانونية للقضية من نهاياتها، ولن يكون هناك ذريعة لبريطانيا لعدم تسديد الديون المترتبة عليها .

وتتعلق هذه الديون بصفقة شراء الدبابات المبرم عام 1971 بین وزارة الدفاع الإیرانیة وھیئة الخدمات العسکریة الدولیة التابعة لوزارة الدفاع البریطانیة ابان الحكم البهلوي البائد، والتي كان من المفترض أن تسلم بريطانيا بموجبها 1500 دبابة من طراز "تشیفتن" وعربات مدرعة إلى إيران.

وتم إلغاء الصفقة عقب سقوط الحكم الطاغوتي بعد انتصار الثورة الإسلامیة في ايران عام 1979، وبما أن أن طھران سبق أن دفعت قیمة ھذه الصفقة، فقد طلبت باستردادها.

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