إيران تضبط 77 طنا من المخدرات على الحدود 

وفي تصريح له للمراسلين أثناء تفقده اليوم الأحد لجسر آستارا (غربي محافظة كيلان-شمال) الحدودي المشترك مع جمهورية أذربيجان أضاف العميد رضائي: اننا نعاني من تهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية للبلاد، الا ان الكثير من المخططات الخبيثة لمروجي المخدرات قد أحبطت على مدى العقدين الأخيرين بفضل الجهود الدؤوبة لحراس الحدود.

وتابع، ان الجمهورية الاسلامية تضطلع بدور ريادي في مكافحة المخدرات بالعالم؛ مؤكدا على الشعوب الأوروبية أن تطالب حكوماتها بالتصدي لمنتجي ومهربي المخدرات.

وأضاف رضائي: يجب على دول العالم أن تقدر الاجراءات المتخذة من قبل إيران في مكافحة تهريب المخدرات ونظرا الى زيادة انتاج المخدرات في العالم بنسبة 50 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاما، يتوجب على الدول الغربية التي تدعي بالدفاع عن حقوق الانسان، ان تتصدى لانتاج المخدرات في الدول المنتجة كأفغانستان.

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