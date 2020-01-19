همدان والسليمانية توقعان مذكرة تعاون حول اقامة معارض دولية مشتركة

وأضاف كليبور في حوار مع مراسل إرنا اليوم الأحد، ان مذكرة التفاهم المذكورة تنص على التعاون الثنائي لتنظيم معارض مشتركة في مقري المعرضين.

وتابع، ان مذكرة التفاهم المذكورة تؤكد ضرورة تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمنتجين في المحافظتين الإيرانية والعراقية من خلال توظيف وتفعيل الطاقات الاقتصادية الكامنة لدى البلدين.

ولفت الى أن شركة المعارض الدولية بمدينة همدان وقعت في الصيف الماضي أول مذكرة تفاهم لها مع جهة أجنبية، مع أقليم كردستان العراق.

انتهى**أ م د

