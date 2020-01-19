قائد حرس الحدود الاذربيجاني : نعمل على انشاء معابر حدودية جديدة مع ايران

واشار "قلي يوف" خلال تصريح للصحفيين عقب مباحثاته اليوم الاحد مع قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد قاسم رضائي"، اشار الى ان حركة عبور المسافرين والمركبات من خلال المعابر الحدودية المشتركة شهدت زيادة ملحوظة خلال العام 2019 ومقارنة بالعام الذي سبقة.

وبحسب القائد الامني الاذربيجاني، ياتي موضوع انشاء منافذ حدودية جديدة على سلم البرامج والمباحثات بين طهران وباكو.

واضاف، ان الجهود المتبعة في هذا الخصوص تدل على المستوى الرفيع للعلاقات الجيدة القائمة بين هذين البلدين الجارين.

وتابع : ان رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علييوف" يكلفنا على الدوام بتوسيع التعاون الامني لحماية الحدود المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعليه نحن وضعنا نصب برامجنا مضاعفة الجهود في هذا السياق.

واعرب القائد الامني الاذربيجاني عن ارتياحه من مباحثاته اليوم مع قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد رضائي؛ مبينا ان اللقاء بين الجانبين عقد في ظروف سادتها المحبة والاخوة.

انتهى ** ح ع