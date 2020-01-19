اول رحلة جوية مباشرة من السليمانية تحطّ في جزيرة كيش

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان هذه الرحلة تعود الى "شركة ماهان" الايرانية للطيران وكان على متنها 103 سياح قادمين من اقليم كردستان الى جزيرة كيش وسط استقبال مسؤولي السياحة ومطار كيش الدولي.

الى ذلك، قال مدير عام دائرة المطارات بجزيرة كيش "عزت الله محمدي" في تصريح للصحفيين، ان الجهود لتسيير رحلة جوية مباشرة بين السليمانية وجزيرة كيش بدات منذ عام؛ مضيفا انه بانطلاق هذه الرحلة يبلغ اجمالي الرحلات الجوية المباشرة بين مطار كيش الدولي و وجهات محلية وخارجية الى 21 رحلة.

ولفت محمدي، الى ان هذه الرحلة المباشرة تسهم في تعزيز النشاطات السياحية، فضلا عن دورها لدعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتبادل السلع واستقطاب الاستثمارات الى منطقة كيش الحرة؛ داعيا رجال الاعمال والقطاع الخاص بتوفير خدمات مناسبة للسياح وبما يؤدي الى مواصلة هذه الرحلة وتسيير رحلات خارجية مماثلة.

انتهى ** ح ع