عداءة إيرانية تحطم الرقم القياسي لسباق 60 مترا داخل الصالات 

وسجلت فصيحي رقما قياسيا جديدا قدره 7.29 ثواني في منافسات ألعاب القوى داخل الصالات المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد.

كما حطمت رقمها القياسي السابق (7.32 ثواني)، لتتأهل الى المنافسات العالمية للعدو 60 مترا التي ستقام خلال الأشهر المقبلة.

علما ان الرقم القياسي للتأهل الى منافسات العدو 60 مترا في ألعاب القوى داخل الصالات العالمية هو 7.30 ثواني.

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