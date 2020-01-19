ايران ترفض قرار الاتحاد الاسيوي المسيّس بحرمان انديتها من استضافة دوري ابطال اسيا

وقال بهاروند في تصريح له اليوم الاحد في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال ايران، اننا ومهما كانت الظروف نرفض القبول بهذا القرار المسيس وغير الكروي بخوض المباريات في دولة ثالثة.

واضاف، ان مدراء الاندية الايرانية المشاركة في دوري ابطال اسيا (برسبوليس واستقلال طهران وسباهان اصفهان وشهر خودرو مشهد) اعلنت للاتحاد الاسيوي معارضتها لهذا القرار.

واضاف، ان الشعب الايراني يريد استضافة الاندية من الدول الاخرى ويعتبر قرار الاتحاد الاسيوي "اي اف سي" غير الكروي والمسيس اساءة للدولة الاكثر امنا في المنطقة (ايران) ويطلب من مسؤولي الكرة عدم الرضوخ لذلك.

وقال بهاروند، انه وفي الوقت الذي شهدت دول مثل السعودية والامارات وفرنسا خلال الاعوام الاخيرة تحديات عسكرية وتظاهرات واسعة لم يجر تهديدها بمثل هذه القرارات اطلاقا.

واعرب عن امله بان يصدر قرار لمصلحة الكرة الايرانية سيصب بالتالي في مصلحة اتحاد الكرة الاسيوي نظرا للمستوى الرفيع للكرة الايرانية وجماهيرها العريضة.

وحول اختيار مدرب للمنتخب الوطني الايراني قال بهاروند انه سيتم حتى الاسبوع القادم كحد اقصى اختياره من بين الخيارات المحلية والاجنبية.

وبشان احتمال تولي اسطورة الكرة الايرانية علي دائي مهمة تدريب المنتخب قال انه يحظى بحظوظ متساوية مع بقية الاسماء المطروحة في هذا الصدد.

انتهى ** 2342