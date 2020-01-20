لاريجاني : ندعم قرارات الأندية الإيرانية الصائبة

وكانت الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا أعلنت الانسحاب من البطولة بعد قرار الاتحاد الاسيوي حظر إقامة المباريات الدولية داخل إيران.

وبعث رؤساء أندية برسبوليس طهران وسباهان أصفهان واستقلال طهران وشهر خودرو مشهد برسالة إلى الاتحاد الأسيوي أعلنوا فيها انسحابهم من دوري أبطال آسيا 2020.

واشار لاريجاني خلال لقائه وزير الرياضة والشباب "مسعود سلطاني فر" الى ان ايران بلد قوي وآمن ويجب ان لاتسلب حقوق مشجعي كرة القدم مضيفا: نتوقع من المحافل الاسيوية والدولية ان تتخذ مواقف محايدة تجاه كرة القدم الايرانية وان تعمل وفقا للمواثيق والقوانين الدولية.

وتابع: ان الاندية الايرانية التي تمتاز بكثرة مشجعيها هي محط انظار اسيا والعالم واينما حلت تلك الاندية فانها تزيد من مصداقية تلك المنافسات.

واشار لاريجاني الى قرار الاتحاد الاسيوي الاخير بحرمان اندية الكرة القدم الايرانية من حق استضافة مباريات دوري ابطال اسيا مؤكدا ان المواقف الصائبة للاندية الايرانية والاتحاد الكروي الايراني لنيل حقوقهم مدعومة من جانب مجلس الشورى الاسلامي .

وكان اتحاد كرة القدم الإيراني أعلن الجمعة تلقيه رسالة من الاتحاد الأسيوي تبلغه بعدم السماح له باستضافة أي مباريات دولية على أراض إيرانية، كما طلب إقامة المباريات التي تضم فرقا إيرانية في بلد ثالث.

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